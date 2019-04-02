Son Dakika Haberleri: Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda, bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, kandil ve yağdanlığın da aralarında bulunduğu 16 parça eser ele geçirildi.

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen operasyonda, bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, kandil ve yağdanlığın da aralarında bulunduğu 16 parça eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında iki kişinin bazı objeler bulundurduğunu belirledi.

Polis, bunun üzerine şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

Araç, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı.

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalara ayrılmış 4 kandil, yağdanlık ve heykelciğin de aralarında bulunduğu 16 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:24 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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