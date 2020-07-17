Adana'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Adana'da tarihi eser operasyonu

Operasyonda 5 adet insan figürü ele geçirildi

ADANA - Adana'da tarihi eser operasyonunda 5 adet insan figürü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu T.K. isimli şahsın Suriye'den tarihi eser getirip Türkiye'de satmaya çalıştığını tespit etti.

Bunun üzerine şahsı yakın takibe alan ekipler, T.K'nin merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesindeki ikametine düzenledikleri operasyonda, 5 adet insan figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.K., çıkartıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.