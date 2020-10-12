Son dakika haberleri! Adana'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana'da tarihi eser operasyonu
12.10.2020 09:48
Bir son dakika haberine göre Adana'da 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendiren 33 obje ele geçirildi.
Adana'da 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendiren 33 obje ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemek için İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 33 obje bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
-İHA-
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