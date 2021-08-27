Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 testi ile 14 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler S.C. ve H.A'yı gözaltına aldı.