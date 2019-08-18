Adana'da tarihi evde yangın
14 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sit alanında çıkan yangında tarihi ev küle döndü.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
'nın Ceyhan
ilçesinde sit alanında çıkan yangında tarihi ev küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Konakoğlu Mahallesi'nde sit alanında bulunan tarihi bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tarihi ev yangından tamamen küle döndü. İtfaiye
erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
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