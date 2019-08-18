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Adana'da tarihi evde yangın

14 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sit alanında çıkan yangında tarihi ev küle döndü.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sit alanında çıkan yangında tarihi ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Konakoğlu Mahallesi'nde sit alanında bulunan tarihi bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tarihi ev yangından tamamen küle döndü. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
İtfaiye, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
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