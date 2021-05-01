Tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edildi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi rölyef ve tapınağa zarar verildiği öne sürüldü.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Buyruk, Uzunoğlan Tepesi'nde incelemede bulundu.

Buyruk, AA muhabirine, söz konusu bölgenin Asurlular, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgedeki tarihi kalıntılara zarar verildiğini aktaran Buyruk, "Uzunoğlan Tepesi'nde, Asurlulardan kalma kayaya işlenmiş bir rölyef bulunuyor. Bu da 2016'ya kadar sağlam olarak geldi ve o tarihten sonra inanılması güç bir şekilde üst tarafı parçalandı. Ayrıca, parçaların civarda olmayışı, bu kısmın götürülmüş olabileceğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

Buyruk, bölgedeki Roma tapınağına da zarar verildiğini gözlemlediklerini belirterek, buradaki denetimlerin artırılması ve bölgenin turizme kazandırılması talebinde bulundu.