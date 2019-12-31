Adana'da tarihi konak çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tarihi konak çöktü - Son Dakika

Adana'da tarihi konak çöktü

6 saat önce

Adana'da terk edilmiş 3 katlı tarihi konak çöktü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Adana'da terk edilmiş 3 katlı tarihi konak çöktü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 27011 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar gürültü ses duyması üzerine dışarıya baktığında tarihi konağın çöktüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında yaptığı incelemede kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da tarihi konak çöktü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:36 Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
15:36 Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
15:31 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Son Dakika
15:31 Kaş Belediyesinden 'havai fişek' açıklaması - Son Dakika
15:31 Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da tarihi konak çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]