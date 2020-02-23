Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildiADANA'da polis, bir iş merkezine yaptığı baskında özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi.

Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi

ADANA'da polis, bir iş merkezine yaptığı baskında özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.

Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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