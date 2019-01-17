Son Dakika Haberleri: Adana'da Tarım Alanları Su Altında Kaldı

Adana'da Tarım Alanları Su Altında Kaldı

1 saat önce

Adana'da tarım alanları su altında kaldı Aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açılması sonucu bahçe ve tarlalar su altında kaldı, çiftçiler isyan etti Çiftçi Celal Bayluk bu yıl çok büyük zarara uğradıklarını söylediADANA - Adana'da, aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı...

Adana'da tarım alanları su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açılması sonucu bahçe ve tarlalar su altında kaldı, çiftçiler isyan etti
Çiftçi Celal Bayluk bu yıl çok büyük zarara uğradıklarını söyledi

ADANA - Adana'da, aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açılması sonucu bahçe ve tarlalar su altında kaldı, çiftçiler isyan etti.
Türkiye'de olduğu gibi son 15 gündür etkili olan sağanak yağmur Adana'da en fazla çiftçileri etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı'nda taşma riski oluşunca kapaklar açılarak kanallara su verildi. Hem kanalların hem de Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin taşması nedeniyle bütün Çukurova su altında kaldı. Çiftçilerin hem narenciye bahçeleri hem de tarlaları su altında kaldı. Ekili ne kadar mahsul varsa su içinde çürümeye başladı.
Çiftçilerin narenciye bahçelerindeki portakal, mandalina ve greyfurtları hasat edilemez hale geldi.
Çiftçi Celal Bayluk, bütün arazisinin sular altında kaldığını, çok yağmur yağdığında her zaman bu manzara ile karşılaştıklarını, yetkililerin buna bir çare bulması gerektiğini, bu yıl çok büyük zarara uğradıklarını anlattı.
Bu arada, dün akşam üstü Adana Valiliğinden yapılan açıklamada aşırı yağmur nedeniyle Seyhan Barajı'nda taşma riskine karşı kanallara verilen su miktarının artırılacağı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Genel
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