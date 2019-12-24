Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika Ekonomi

Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı

6 saat önce

Adana'da dün geceden bu yana süren şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı, System.String[]

Adana'da dün geceden bu yana süren şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçi şu an perişan. Asıl tahribat sular çekilince ortaya çıkacak" dedi.


Çukurova Bölgesi'ne düşen aşırı yağışlar nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Yüreğir ilçesine bağlı birçok mahallede ise tarım arazisini su bastı. Narenciye bahçeleri, soğan ve buğday tarlaları sular altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü metrekare başına ortalama 94 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.


"İnşallah afet olmaz"


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticinin perişan olduğunu söyledi. Başkan Doğan, geçen sene de aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bu nedenle de üreticinin zor günler geçirdiğini aktararak, "Dün gece saat 22.00'dan itibaren çok şiddetli yağış oldu. En çok yağış şu ana kadar Yüreğir ilçesinde kaydedildi. Bu yağışlar böyle devam ederse çiftçimiz zor durumda kalacak. İnşallah aynı sorunu yaşamayız. Yağış devam ederse ağaçtaki meyveler dökülecek. İnşallah afet olmaz" diye konuştu.


"Çiftçi şu an perişan"


Mehmet Akın Doğan, asıl tahribatın sular çekildiğinde ortaya çıkacağını ifade ederek, "Tarlaların çoğu sular altında. Çiftçi şu an perişan. Asıl sorun yağmurdan sonra ortaya çıkacak. Bazı yerlere araçlar giremiyor. Yağmur durana kadar ürünler zarar görecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yüreğir, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
18:39 Ekici Peynir sıkıntılı ortamda yüzde 40 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]