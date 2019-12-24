Adana'da tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Son Dakika
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Adana'da tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı

6 saat önce

Adana'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Adana'da tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı, System.String[]

Adana'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ilçede su altında kalan arazileri inceledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Dün gece saat 22.00'den bu yana metrekareye 117 kilogram yağış düştüğünü belirten Doğan, "Bugünden sonra yağış etkisini azaltacak. Şu an soğan, buğday tarlaları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı." dedi.

Doğan, bu kadar yağış beklemediklerini kaydederek, şu an çiftçilerin yoğun yağış nedeniyle tarlalarına giremediğini ifade etti.

Tarım arazilerinin olduğu bölgedeki yollarda arazi araçlarıyla dahi belirli bir yere kadar gidebildiklerini aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Asıl zarar, yağışın bitmesinin ardından anlaşılabilecek. Ekili tarlalarda zarar olacaktır. Narenciyede ise limonun hasadı yapıldığı içi zarar olmayacaktır. Diğer hasadı yapılacak greyfurt, portakal ve mandalinada ise aşırı su dolan bahçeler de zarar görebilir. Yağış nedeniyle drenaj kanallarındaki sular taşarak ekili arazilere doldu. Şu an tüm ekili araziler sular altında diyebiliriz."

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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