Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Adana 'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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