Son Dakika Haberleri: Adana'da Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı

Adana'da Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı

7 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle kaldıkları çadırları su basan tarım işçileri belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Adana'da Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle kaldıkları çadırları su basan tarım işçileri belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

Mahallede su baskınları yaşanırken, ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Yer yer şiddetini artıran sağanak, tarım işçilerinin kurduğu derme çatma çadırlarda da su baskınlarına neden oldu.

Mahsur kalan tarım işçileri, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Ceyhan Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.

Ceyhan Tarım Elçiler ve İşçiler Derneği Başkanı Gülçin Hanter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ailenin kaldığı çadırı su bastığını bildirdi.

Görevliler tarafından 60 kişinin buradan tahliyesinin gerçekleştirildiğini aktaran Hanter, ailelerin yağış sona erene kadar spor salonunda kalacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:17 Kaynak: AA

İşçi, Adana, 3. Sayfa
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