Adana'da "Tarım İşçilerinin Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'Tarım İşçilerinin Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

Adana'da "Tarım İşçilerinin Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi" tanıtıldı

6 saat önce

Adana Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi"nin (METİP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Adana'da

Adana Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi"nin (METİP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada Çukurova'nın yılda 3 kez ürün alınabilen dünyanın sayılı gıda arz merkezlerinden olduğunu söyledi.

Dünya tarımına ayak uydurabilmek için mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Demirtaş, "Adana, 25 bin civarındaki tarım işçisi sayısıyla bu sorunu en fazla yaşayan illerin başında geliyor. Başlatılan METİP ile mevsimlik gezici tarım işçilerinin güvenli ulaşım, altyapıya sahip barınma alanları, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Vali Demirtaş, projenin ilk fazının 2010 yılında başlatıldığını ve gelen ödenekle mevsimlik tarım işçilerinin barınma, altyapı, aydınlatma ve eğitim konularında hizmetler sunulduğunu kaydetti.

Projenin ikinci fazının ise 2017'de yayımlanan ilgili genelge doğrultusunda devreye alındığını dile getire Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilimize toplamda 8,4 milyon TL'lik bir ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle Karataş ve Yumurtalık ilçelerimizde 2 hizmet binası inşa ettik; 3'üncü binanın inşasını ise sürdürmekteyiz. Bu konuya önem veriyoruz zira soframıza gelen her çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesinde bu insanların eli ve emeği var. Dolayısıyla bu insanların emeklerinin hakkı için eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda sağladığımız hizmetleri layıkıyla yerine getirmeliyiz. Onların yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız."

Konuşmaların ardından projenin alt dalları olan "Mevsimlik Tarım İşçilerinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" ve "Tarım Aracılarının Eğitilmesi ve Kayıt Altına Alınması" projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı.

Programın sonunda proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin hasat, budama, sulama ve çapalama eğitimini tamamlayan çiftçilere Vali Demirtaş tarafından sertifikaları verildi.

Adana Valiliği, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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