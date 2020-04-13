Adana'da tarımsal üretimde aksama yaşanmayacak - Son Dakika

Bereketli Çukurova topraklarına sahip Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımsal üretim faaliyetleri aksamadan sürecek.

Vali Mahmut Demirtaş, yazılı açıklamasında, önemli bir tarım merkezi olan Adana'da üretimin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Bu ayın ortalarında kentin tarım takvimi açısından önemli gelişmelerin yaşandığını sürece girildiğini belirten Demirtaş, Çukurova'da sebzecilik, meyvecilik, hububat, turunçgil gibi alanlarda aşılama, gübreleme, sulama, zararlılarla mücadele, hasat, hayvansal üretimde aşılama, besleme gibi hususlarda çalışılması gerektiğini kaydetti.

Demirtaş, kentte öncelikle sağlık komisyonlarının kararları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak tarımsal üretim faaliyetlerinin devam etmesi için çalışma yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, tarımsal üretimin de kesintiye uğramaması, vatandaşların güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm tedbirler, sürecin başladığı ilk andan itibaren alındı. Mevsimlik tarım işçiliğinin de hareketlendiği bu mevsimde alınan tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla valiliğimize yapılan müracaatlarla iller arası geçişlerin de yaşandığı tarım sektöründe faaliyetlere ara verilmeden devam edilecek. Çiftçimiz tarlasında, bağında, bahçesinde çalışırken teknik personelimiz de üretim, kontrol ve denetim sürecinde saha çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Böylesine önemli bir süreçte, her zamankinden daha fazla ve daha iyi kalitede üretmek maksadıyla kentimizde azami çaba sarf edilmektedir."