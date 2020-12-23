Adana'da tarla bekçisi, kulübesinde hayatını kaybetmiş halde bulundu - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tarlada görevli bekçi, kulübesinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir marul tarlasına hasat için gelen işçilerden İsmail Aşkın, bekçi Ramazan Kayaalp'in (66) kulübesinde hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail Aşkın, gazetecilere, sabah tarlada işbaşı yaptıklarında Kayaalp'in yanlarına geldiğini belirterek, "Daha sonra kendisi kulübesine çekildi. İşimizin bitiminin ardından ayrılacağımız sırada kendisine seslendim ama yanıt alamadım. Kulübeyi kontrol ettiğimde yerde yatıyordu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine durumu bildirdim." dedi.

Polis, kulübe ve çevresinde inceleme yaptı, Kayaalp'in cenazesi de otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.