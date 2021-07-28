Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

İhbar üzerine, bölgeye 2 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu