Tarlada çıkan yangın buğday ekili alana zarar verdi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde tarlada saman balyalama makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Bağtepe Mahallesi Narlıören mevkisinde, Hacı Durmuş Avcı'ya ait bir kısmı hasat edilmiş buğday tarlasında, saman balyalama makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tarlanın ekili kısmına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardım ettiği çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında, Avcı'ya ait yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan ile 250 saman balyası ve balyalama makinesi zarar gördü.
Kaynak: AA
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