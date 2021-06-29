Adana'da tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çirişgediği mevkisinde, tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 2 su tankı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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