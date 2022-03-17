Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu - Son Dakika
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Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

17.03.2022 09:42
Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tarlada yanmış halde bulunan otomobilin sahibine ulaşılamadı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tarlada yanmış halde bulunan otomobilin sahibine ulaşılamadı.

Sarıhuğlar Mahallesi'nde tarlada yanmış bir otomobil ve çevresinde çok sayıda boş av tüfeği kartuşu olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphe üzerine aracın bagajını da arayan ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.

Plakası olmayan ve içinden ruhsat çıkmayan aracın sahibine ulaşılması için araştırma başlatıldı.

Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu
Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu
Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu
Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

YORUMLAR
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Lüks otomobil yakılmış halde bulundu Lüks otomobil yakılmış halde bulundu Çıplak vatandaşa meydan dayağı Çıplak vatandaşa meydan dayağı

Av Tüfeği, Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu - Son Dakika


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