ADANA'DA TARTIŞILAN BİNADAKİ GÖRÜNTÜ 'BOYA KRİZİ' İLE ORTAYA ÇIKMIŞ - Son Dakika
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ADANA'DA TARTIŞILAN BİNADAKİ GÖRÜNTÜ 'BOYA KRİZİ' İLE ORTAYA ÇIKMIŞ

23.02.2023 14:28

ADANA'nın Seyhan ilçesinde tartışma yaratan 12 katlı binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakilerin istememesi üzerine diğer kısmının ise boyanmadığı, bu nedenle mimarisinde bir sorun varmış gibi görünüm ortaya çıktığı belirtildi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde tartışma yaratan 12 katlı binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakilerin istememesi üzerine diğer kısmının ise boyanmadığı, bu nedenle mimarisinde bir sorun varmış gibi görünüm ortaya çıktığı belirtildi. Türker İş Merkezi yönetimi, binanın mimarisinde sorun olmadığını; iskan, ruhsat ve izinlerinin tam olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde üst kısmı sarı, alt kısmı gri binaya ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Binayı görüntüleyen kişinin "3 saattir bu binayı inceliyorum. Acaba bu bina, havadaydı da gri bina bunun altına mı getirildi? Yoksa bunu balon ile üzerine mi koydular? Yalnız bina çok güzel duruyor, harika olmuş" sözleri de videoda yer aldı. Yapımı 1999'da tamamlanan, ilk 6 katı iş merkezi, diğer 6 katı apartman olan binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakilerin istememesi üzerine diğer kısmının boyanmadığı belirtildi. Mimarisi tartışılan binaya ilişkin Türker İş Merkezi yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada binanın mimarisinde sorun olmadığı, iskan, ruhsat ve izinlerinin tam olduğunu belirtildi.

Türker İş Merkezi'nde 9 yıldır dükkan işleten Aydın Ercan da sosyal medyada videoyu gördüğünü, tepkilere ise çok şaşırdığını söyledi. Binanın 24 yıllık olduğunu belirten Ercan, "İşin aslı, bu binanın 2 ay önce boyanmış olması. Ortaya atılan iddianın manası gerçekle alakası da yok. Burada yıllardır esnafım. Boya için ücret toplandı. İş yerleri olarak üzerimize düşün ücreti verdik ve boyattık" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA TARTIŞILAN BİNADAKİ GÖRÜNTÜ 'BOYA KRİZİ' İLE ORTAYA ÇIKMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA'DA TARTIŞILAN BİNADAKİ GÖRÜNTÜ 'BOYA KRİZİ' İLE ORTAYA ÇIKMIŞ - Son Dakika
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