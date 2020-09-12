Adana'da tartıştığı eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da tartıştığı eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı. Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Gökhan (19) ve eşi Çiçek A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Gökhan A, Çiçek A'ya pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Göğsünden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çiftin henüz 2 aylık evli olduğu öğrenildi.

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