Adana'da tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey tutuklandı - Son Dakika

Yasin K'nin emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kavga sırasında, tüfeğin dipçiğiyle kendisine vurmaya çalışırken silahın ateş almasıyla vurulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cumali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Cumali K. (21) ve ağabeyi Yasin K. (23) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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