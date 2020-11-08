Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, alacak verecek sebebiyle tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Serkan B. (27) ve ağabeyi C.B. (33) arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı.

Tarım işçiliği yapan iki kardeşten C.B, Serkan B'yi bıçakla boynundan yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Serkan B, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.