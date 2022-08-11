Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı - Son Dakika

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