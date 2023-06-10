Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itilen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itilen gencin cansız bedenine ulaşıldı

10.06.2023 12:20

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği iddia edilen 18 yaşlarındaki bir genç, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda bulunan cesedin, olayla ilgili olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu. Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen genç ölü bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen genç ölü bulundu

SABAH SAATLERİNDE DEMİRE TAKILI CESEDİ BULUNDU

Bugün saat 08.00 sıralarında sulama kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, kanalda demire takılan cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda cesedin, dün sulama kanalına itilen gence ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen genç ölü bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Adana Yüregir, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itilen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması: Senin başarın değil benim başarım
12:44 Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşı çıktı: Senin başarın değil benim başarım
12:28 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafın yüzünü güldürdü
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:16 DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Esenyurt'ta yakalandı
12:16 Çıldır Gölü'nün su seviyesi küresel iklim değişikliği nedeniyle azalıyor
12:13 DEAŞ'ın sözde Musul kadısı İstanbul'da yakalandı! Daha ilk ifadesinde öttü
12:13 Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü alarm veriyor! Su seviyesi azaldı, balık türleri yok oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 14:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itilen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement