Ekipler yaptıkları çalışmada, Fesih Koyun'un tartıştığı kişiler tarafından merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bıçaklandığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne bıçakla yaralanmış halde gelen kişinin ölmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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