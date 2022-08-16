Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

16.08.2022 08:16
Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tartıştığı kişilerce bıçaklanan kişi hastanede öldü.

Adana'da tartıştığı kişilerce bıçaklanan kişi hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıçakla yaralanmış halde gelen kişinin ölmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, Fesih Koyun'un tartıştığı kişiler tarafından merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bıçaklandığını tespit etti.

Olayın meydana geldiği sokağı tespit eden ekipler söz konusu yerde inceleme yaptı.

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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