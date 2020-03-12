Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

13 dakika önce

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki otelde kalan Ramazan K, konaklama ücretini ödemeyince çalışanlarca uyarıldı. Otel sahibi Bilal Y'nin arkadaşı Kamil A, Ramazan K'den ücreti ödemesini istedi.

Otelden uzaklaştırılan Ramazan K, otelden iş yerine giden Kamil A. ile tartışmaya başladı.

Bıçakla yaralanan Kamil A, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakalanan Ramazan K, nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde Kamil A'nın bıçaklanması yer alıyor.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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