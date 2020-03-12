Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bıçakla yaralanan Kamil A, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otelden uzaklaştırılan Ramazan K, otelden iş yerine giden Kamil A. ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki otelde kalan Ramazan K, konaklama ücretini ödemeyince çalışanlarca uyarıldı. Otel sahibi Bilal Y'nin arkadaşı Kamil A, Ramazan K'den ücreti ödemesini istedi.

Adana 'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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