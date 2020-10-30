Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

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