Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

06.06.2022 10:11

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Tuncay Yalpu (37), tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalpu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cinayet şüphelilerinin Hüseyin D. (22) ve Nuri Can K. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler, motosikletle kaçan iki zanlının merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde kiraladıkları apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi de yakaladı.

Zanlılardan Hüseyin D, maktul Tuncay Yalpu'nun olay günü arkadaşı Nuri Can K. ile tartıştığını, araya girmesi üzerine kendisine tepki gösterdiğini, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti.

Hüseyin D, kavga sırasında Yalpu'nun kaçmaya başladığını, kendisinin de arkasından gidip iki ayrı tabancayla ateş ettiğini öne sürdü.

Görgü tanıkları ise Hüseyin D. ve Nuri Can K'nin birlikte Yalpu'ya tabancayla ateş ettiklerini polise bildirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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