Adana'da taş ocağından elektrik trafosu çalmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurtpınarı Mahallesi'nde devriye sırasında 3 kişinin taş ocağı şantiyesindeki elektrik trafosunu oksijen tüpüyle kesmeye çalıştığını fark etti.

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