Adana'da Taşımalı Eğitime, Engelli ve Hamilelere Kar Tatili
36 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile memurlar da 1 gün idari izinli sayıldı.
Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından aşırı soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi. Daha sonrasında ise hafif kar yağışı ve tipi çıkınca buzlu yolların karla kaplanmasıyla gizli tehlike oluştu. Bu nedenle Tufanbeyli Kaymakamlığı, taşımalı eğitime 3 Ocak 2019 günü ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık
ayrıca aşırı kar ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için hamile ve engelli memurların da 3 Ocak 2019 günü idari izinli sayılacaklarını duyurdu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:15 Kaynak: İHA
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