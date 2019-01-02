Adana'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.
Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.
Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:04 Kaynak: AA
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