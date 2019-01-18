Son Dakika Haberleri: Adana'da Taşkında Mahsur Kalan 2 Vatandaş Kurtarıldı

Adana'da Taşkında Mahsur Kalan 2 Vatandaş Kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle Karataş ilçesinde sular yükseldi.

Adana'da Taşkında Mahsur Kalan 2 Vatandaş Kurtarıldı, System.String[]
Adana'da günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle Karataş ilçesinde sular yükseldi. Taşkında mahsur kalan 2 vatandaş AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen suda Hakan Bitmez (32) ile Ufuk Beydoğan (28) mahsur kaldı. İhbar üzerine Adana AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi. AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin işbirliği ile vatandaşlar kurtarıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

AFAD, Karataş, Adana, 3. Sayfa
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