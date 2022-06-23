Adana 'da, trafik uygulamasında durdurulan ve kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisi taşla yaralayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı - Son Dakika

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