Adana'da erkek arkadaşına tecavüz iftirası atan kadına hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da erkek arkadaşına tecavüz iftirası atan kadına hapis cezası verildi

Adana\'da erkek arkadaşına tecavüz iftirası atan kadına hapis cezası verildi
Son Güncelleme: 02.10.2023 12:27

Adana'da bir kişi, gönül ilişkisi yaşadığı kadına verdiği para nedeniyle tecavüzle suçlanıp 5 ay hapis cezası aldıktan sonra beraat etti. Ardından kendisine iftira atan kadına dava açan şahıs, mahkeme tarafından iftira suçundan hapis cezası verilmesi kararı çıktı.

Adana'da gönül ilişkisi yaşadığı kadına 12 bin lira para veren, daha sonra da ayrılmak isteyen bir kişi, tecavüzle suçlanıp 5 ay hapis yattı. Hapisten çıkıp tecavüzden beraat eden şahıs, kendisine iftira atan kadına dava açtı. Mahkeme, karşı tarafa iftira suçundan hapis cezası verdi.

Adana'da yaşayan Tuncay Doğanel (44), 2016 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden F.A.H. (50) isimli kadınla tanıştı. Çift bir süre görüştükten sonra aşk yaşamaya başladı. Bu süreçte iddiaya göre, Doğanel, F.A.H.'ye 12 bin lira para verdi ancak bir süre sonra Doğanel, F.A.H.'nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

TECAVÜZLE SUÇLANDI

Bunun üzerine F.A.H., Doğanel'i tecavüzle suçladı. 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan Doğanel, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 AY CEZAEVİNDE KALDI

5 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Doğanel, daha sonra salıverildi ve 31 Ekim 2017 tarihinde ise tecavüz suçlamasından beraat etti.

KARŞI DAVA AÇTI

Bunun üzerine Doğanel, F.A.H. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma' suçundan dava açtı. 3 Mart 2022 tarihinde sonuçlanan davada ise mahkeme, F.A.H. hakkında 1 yıl hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"HAYATIMI KARARTTILAR, YENİ İŞ BULABİLDİM"

Tecavüz suçlamasıyla hayatının karardığını söyleyen Tuncay Doğanel, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Doğanel, "Çok zor günler geçirdim. Babamı kaybettim ve insanlar tarafından dışlandım. İnsan hayatı bu kadar kolay olmamalı. Benim hayatımı kararttılar. 12 bin lira para verdim, paramı isteyince bana bu suçu attılar. Daha yeni iş bulabildim çalışmaya başladım. Şu anda maddi ve manevi tazminat davaları da açtım. Adaletin, haklının yanında olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da erkek arkadaşına tecavüz iftirası atan kadına hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da erkek arkadaşına tecavüz iftirası atan kadına hapis cezası verildi - Son Dakika
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