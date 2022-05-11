Adana'da "TechAdana" teknoloji etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Adana'da Valilik koordinatörlüğünde, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde "TechAdana" teknoloji etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte, dijital dönüşümün dünyadaki tüm engelleri kaldırdığını söyledi.

Bir telefonla dünyanın her yerine ulaşılabildiğini aktaran Elban, "Endüstri 4.0 ve toplum 5.0'ın konuşulduğu bu dönemi pas geçmememiz gerekiyor. Bu treni kaçırmak gibi bir lüksümüzün kalmadığını biz de fark ediyoruz. Çok kısa sürede yapacağımız yatırımlar ve atılımlarla biz de bu dijital dönüşümü çok hızlı gerçekleştirip, dünyada örnek gösterilen birçok ülkeyle eş değer, onları yakalamış hatta geçer halede gelebiliriz." diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de etkinliğin özellikle mezunların kariyer planlamalarına önemli katkılar sağlamasını beklediğini belirtti.

Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Görevlisi Yoldaş Erdoğan, yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanında hızla yaygınlaştığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte, yapay zeka, metaverse ve dijital ekonomi konularında sunumlar gerçekleştirildi.