Adana'da Tedavi Gören Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balcalı Hastanesi
Gönüllüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen çeşitli okul, kurum ve kuruluşların katkıda bulunduğu etkinlikte tedavi gören çocuklar servislerinden ziyaret edildi ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Hipokrat Toplantı Salonu'nda devam eden kutlamada aralarında Suriye
'deki iç savaştan kaçarak gelen ailelerin tedavi gören çocukların da olduğu katılımcılar canlı müzik ve palyaço eşliğinde eğlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı, yeni bir yıla merhaba derken minik bedenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilediklerini belirtti.
Bu tür organizasyonların özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Bıçakçı, bu amaçla düzenlenen etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal
da uzun yıllardır hastanede çocuklar için eğlence programı organize ettiklerini anımsatarak, çocukları bir saat bile olsa hastane atmosferinden uzaklaştırmaya, onları mutlu etmeye çalıştıklarını bildirdi.