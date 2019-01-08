Adana'da Tefeci Operasyonu: 1'i Kadın 5 Gözaltı

Adana'da tefeci operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da tefeci operasyonu: 1'i kadın 5 gözaltı

Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı



ADANA - Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgelere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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