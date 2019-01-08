Adana'da Tefeci Operasyonu
1 saat önce
Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana
'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgelere el konuldu.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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