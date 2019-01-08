Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefeci Operasyonu

Adana'da Tefeci Operasyonu

1 saat önce

Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 8 adrese yapılan operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgelere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, 3. Sayfa
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