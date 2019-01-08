Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefeci Operasyonu

Adana'da Tefeci Operasyonu

1 saat önce

ADANA'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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ADANA'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent genelinde tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, suç unsurlarına da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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