Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefeci Operasyonu

Adana'da Tefeci Operasyonu

34 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları ileri sürülen E.O, S.O, E.G, H.Y, K.K, G.K, C.S, H.M, C.S. ve S.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 20 adrese düzenlediği operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, 25 tapu senedi, 2 POS cihazı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel
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