Adana'da "tefeci" operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Adana'da "tefeci" operasyonu: 14 gözaltı

02.02.2021 09:11
Adana'da

Adana'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların adreslerinde, çok sayıda yüksek tutarlı çek ve senet ile alacak notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'tefeci' operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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