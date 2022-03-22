Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da tefeci operasyonu

22.03.2022 14:12
Adana'da tefeci operasyonu

Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karataş ilçesinde bazı şahısların tefecilik yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında tefecilik yaptığı ve birden fazla kişiye değişen miktarlarda faiz ekledikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurlara tehdit ve hakaret ettikleri, mağdurlara imzalatılan boş senetleri yüksek miktarda para yazarak icra takibi başlattıkları, taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el koydukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıs gözaltına alınırken, ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada şüphelilerin üzerine kayıtlı 11 adet cep telefonu, 7 ajanda, 2 alacak/verecek dökümü, 5 senet, 2 tapu senedi, 1 tabanca, 485 tabanca fişeği, 1 şarjör, 1 rehin sözleşmesi, 1 protokol, 1 noter takip talebi, 34 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Tokat'ta 'Görev Bende' kampanyası kapsamında eğitimler sürüyor Tokat'ta 'Görev Bende' kampanyası kapsamında eğitimler sürüyor İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Hakaret, Karataş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement