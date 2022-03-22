Adana'da tefeci operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karataş ilçesinde bazı şahısların tefecilik yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında tefecilik yaptığı ve birden fazla kişiye değişen miktarlarda faiz ekledikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurlara tehdit ve hakaret ettikleri, mağdurlara imzalatılan boş senetleri yüksek miktarda para yazarak icra takibi başlattıkları, taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el koydukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıs gözaltına alınırken, ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada şüphelilerin üzerine kayıtlı 11 adet cep telefonu, 7 ajanda, 2 alacak/verecek dökümü, 5 senet, 2 tapu senedi, 1 tabanca, 485 tabanca fişeği, 1 şarjör, 1 rehin sözleşmesi, 1 protokol, 1 noter takip talebi, 34 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA