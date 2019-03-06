Adana'da Tefeci Operasyonu -2
17 dakika önce
ADANA'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik polis, şafak operasyonu düzenlendi.
ADANA'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik polis, şafak operasyonu düzenlendi.
Kent merkezinde tefecilik yaparak, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:08 Kaynak: DHA
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