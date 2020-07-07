Adana'da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

Adana'da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı (2)
14 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLERAdana merkezli Mersin, İstanbul ile Çanakkale'de 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 şüpheli yakalandı.
14 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER
Adana merkezli Mersin, İstanbul ile Çanakkale'de 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor. Şüphelilerin, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, bazı kadın şüphelilerin de borçlulara tehditte bulunduğu öne sürüldü. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:27 Kaynak: DHA
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