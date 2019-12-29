Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı

6 saat önce

Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltıAdana'da, bankalara ait post cihazları ve kredi kartlarıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı

Adana'da, bankalara ait post cihazları ve kredi kartlarıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptığı öne sürülen 28 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kuyumculuk yapan ve bilgisayar malzemeleri satan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira para, 1 av tüfeği, 310 kredi kartı, 21 pos cihazı ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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