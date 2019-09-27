Son Dakika Haberleri: Adana'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
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Adana'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

25 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan eş zamanlı tefecilik ve silahlı tehdit operasyonunda E.B., B.B. ve K.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada da çok sayıda boş ve dolu suç unsuru senet ele geçirildi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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