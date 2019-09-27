Adana'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
25 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan eş zamanlı tefecilik ve silahlı tehdit operasyonunda E.B., B.B. ve K.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada da çok sayıda boş ve dolu suç unsuru senet ele geçirildi. - ADANA
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