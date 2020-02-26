Adana'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, inşaat işçisi H.A, çiftçi Y.F.A, kahvehane işletmecisi A.Y. ve V.A. ile rüşvetle görevi kötüye kullandığı iddia edilen kamu görevlisi A.A. ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna karıştığı öne sürülen kamu görevlisi S.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde, 18 bin lira, 35 bin 500 lira değerinde 3 çek, alacak verecek isimlerinin yazılı olduğu 4 ajanda ve 15 not kağıdı, 4 cep telefonu, metal cop ve kasatura ele geçirildi.

Şüphelilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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