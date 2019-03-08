Son Dakika Haberleri: Adana'da Tefeci Operasyonuna 4 Tutuklama

Adana'da Tefeci Operasyonuna 4 Tutuklama

1 saat önce

Adana'da tefecilik yapıp, haksız kazanç sağladığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da Tefeci Operasyonuna 4 Tutuklama, System.String[]
Adana'da tefecilik yapıp, haksız kazanç sağladığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 6 Mart günü şafak vakti harekete geçti. Polis eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda tefecilik yaptığı ileri sürülen 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların 50'den fazla kişiye yüzde 15 ile 50 arasında faizle para vererek haksız kazanç sağladığı, para verdiği kişileri tehdit ile korkuttuğu ileri sürüldü. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.T., Y.T., G.T. ve L.T. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:58 Kaynak: İHA

Başsavcı, Adana, 3. Sayfa
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